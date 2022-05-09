وزير النقل يتفقد جاهزية الجزء الأول من المرحلة الثالثة لخط المترو الثالث

واصلت وزارة النقل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في استكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، والتي تشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر.

وزير النقل يتفقد المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو

وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه «باتريك قدري»، رئيس «فينسي»، الفرنسية للإنشاءات والمشروعات الكبرى التي تقود التحالف المصري الفرنسي المنفذ للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والمكون من «فينسي وأوراسكوم والمقاولون العرب»، جولة تفقدية اليوم في مواقع العمل بالمرحلة الثالثة من المشروع والتي تمتد بطول 17.7 كم وتشمل 15 محطة من العتبة بمنطقة وسط البلد مروراً بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية ثم تعبر أسفل نهر النيل مروراً بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة مروراً بشارعي البوهي والقومية العربية وصولاً إلى الطريق الدائري، وفرع جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد لجامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل.

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل أعمال التشطيبات النهائية والتركيبات للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والاتصالات وماكينات التذاكر بمحطة ناصر ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة3A وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وتقع على مساحة 7100 متر مسطح ومكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر وعدد 37 سلم كهربائي من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة كما أن المحطة وباقي المحطات مؤهلة لاستقبال ذوي الهمم حيث يوجد بمحطة ناصر عدد 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة ويوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم كما يوجد بالمحطة عدد 7 دورات مياه.

الوزير يستقل جرار اختبار السكة لتفقد باقي محطات الجزء الأول في الخط الثالث

ثم استقل الوزير جرار اختبار السكة لتفقد باقي محطات الجزء الأول في الخط الثالث للمترو والذي يمتد من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشمل 4 محطـات نفقيه «ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات»، وذلك مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك، حيث أكد الوزير على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة واطلع الوزير على المخطط الزمني لمراحل التشغيل التجريبي للجزء الأول 3A تمهيدا لافتتاحه طبقاً للموعد المخطط.

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة 3B والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج ويشمل 6 محطات «محطة نفقيه السودان، ومحطات علوية: إمبابة - البوهى القومية العربية – محطة الطريق الدائري» حيث تابع وزير النقل ربطها مع مشروع اتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمة بينهما محطة سطحية والمحطة النهائية عند محور روض الفرج.

متابعة الجزء الثالث من المرحلة الثالثة 3C

وكذلك تم متابعة الجزء الثالث من المرحلة الثالثة 3C بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات «محطات نفقية: التوفيقية – وادي النيل والتي توجد بها ماكينة الحفر العملاقة نفرتيتي التي ستبدأ في التحرك باتجاه محطة جامعة الدول في 19 مايو الجاري، ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة».

الجدير بالذكر أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشمل على عدد 34 محطة تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل منه بطول 24 كم.