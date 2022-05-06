وزير النقل: قطارات الخط الأول والثاني للمترو ستكون مكيفة بالكامل

قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن هناك خطة لتطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخطين الأول والثاني للمترو، موضحاً أنه سيجري تطوير الخط الأول لتحسين زمن التقاطر التصميمي وتقليله لدقيقتين ونصف بدلاً من 4 دقائق ونصف، وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

إعادة تأهيل 23 قطارا بالخط الأول ورفع كفاءة 35 بالثاني

وأكد أنه سيجري إعادة تأهيل 23 قطاراً من الأسطول الحالي للخط الأول، وتطوير أنظمة الخط الثاني للمترو، وإعادة تأهيل وتوريد قطارات جديدة، وعمل عمرات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 35 قطاراً بالخط الثاني لتكون كل قطارات الخط مكيفة، موضحاً أن ذلك سيسهم في تخفيض زمن التقاطر واستيعاب الزيادة المطردة في عدد الركاب وتقديم خدمات مميزة لهم من خلال تنفيذ خطة لتحويل كل القطارات بالخطين الأول والثاني إلى قطارات مكيفة.

تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي

وأضاف الوزير خلال جولته التفقدية لمرافق وزارة النقل اليوم، أنه سيجري تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي وأعمال السكة والأعمال الكهرومية وأعمال القوى الكهربائية وكذا تطوير الوحدات المتحركة بشراء 55 قطارا جديدا مكيفا وتوريد معدات الورش بالتعاون مع شركة الستوم الفرنسية التي ستتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال توطين صناعة القطارات في مصر.

وفي ختام جولته تفقد الوزير محطة شبرا الخيمة للسكك الحديدية، ووجّه برفع كفاءة كل كباري المشاة المؤدية إلى المحطة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة، وإزالة أي تعديات على حرم السكة الحديد بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وزيادة أكشاك التذاكر في الصالة العلوية للمحطة لتسهيل حجز المواطنين للتذاكر، والاستغلال الأمثل لكل المساحات المتواجدة بها، خاصة أنها من المحطات التي تحظى بكثافة ركاب عالية.