وزير النقل يكشف خطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو: جميع القطارات مكيفة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة لديها خطط شاملة لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية، مشيرا إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن مترو الأنفاق، يعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى.

تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق على مستوى عال

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق على مستوى عال، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تأهيل 23 قطارا من الأسطول الحالي للخط الأول لمترو الأنفاق، إضافة إلى تطوير أنظمة الخط الثاني المترو، موضحا أنه سيتم إعادة تأهيل وتوريد قطارات جديدة، حيث سيتم عمل عمرات، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد 35 قطارا بالخط الثاني لتكون كافة قطارات الخط مكيفة.

جميع قطارات الخطين الأول والثاني ستكون مكيفة

وأوضح «الوزير»، أنه عقب انتهاء خطة تنفيذ تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، ستكون جميع القطارات العاملة ستكون مكيفة، منوها إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ الخط الرابع للمترو، والذى يتم تنفيذه في الهرم، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة بعدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

إجراءات صارمة للوقاية من كورونا

ومن جهته، أشار أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، مؤكدا أن حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، دون حدوث أي أعطال.