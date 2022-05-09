أماكن مدارس توشيبا العربي في مصر 2022.. فرص تعيين ومكآفات للطلاب

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عن أماكن مدارس توشيبا العربي في مصر 2022 والتفاصيل الكاملة للتقديم والشروط، كبديل عن الثانوية العامة ورغبتهم في الالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية، والتي تتميز بتطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات بالإضافة إلي وجود معلمين مؤهلين على أعلى مستوى لتدريس المناهج.

أماكن مدارس توشيبا العربي في مصر 2022.. المنوفية

وتقدم «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء أماكن مدارس توشيبا العربي في مصر 2022 والتفاصيل الكاملة وهي كالتالي:

- توجد مدرسة توشيبا العربي في مصر بمحافظة المنوفية.

- توجد في المنطقة الصناعية بقويسنا، بجوار مصنع العربي.

فرص للتعيين ومكافآت مالية للطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مدارس توشيبا العربي تتميز بالتدريب العملي أثناء الدراسة بمصانع الشريك الصناعي «مجموعة شركات ومصانع العربي»، بالإضافة إلي أنه يتم توفير فرص للتعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، والإضافة إلي منح مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

وأوضحت وزارة التعليم، التخصصات الموجودة بمدرسة العربي وهي الكهرباء، والتبريد والتكييف، والميكانيكا، و تتضمن المناهج «العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي».

مدارس توشيبا العربي في مصر 2022.. للبنين فقط

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يشترط التقديم في المدرسة للبنين فقط للحاصلين على الشهادة الإعدادية وألا يزيد عمرهم عن 18 عاما، ويكون من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

وقالت وزارة التعليم، أنه من شروط التقديم في مدارس توشيبا، أن يجتاز الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة اختبار القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة، والكشف الطبي، مشيراً إلي أن التقديم يكون في شهر يوليو على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.