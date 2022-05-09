تعرف على موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 بالزيادة

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022، من أكثر الكلمات بحثاً على محرك البحث جوجل، وخاصة مع بدء امتحانات النقل الفصل الدراسي الثاني 2022 الدور الأول بجميع المديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيادة مكافأة امتحانات المعلمين المشاركين في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «لجان السير ومقدري الدرجات وأعضاء الهيئة الفنية الخاصة بوضع الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة».

موعد صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022.. بعد انتهاء الدور الأول

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022، وامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، بعد انتهاء امتحانات الدور الأول، وفقاً للمادة 4 من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005، الخاص بمكافأة امتحانات النقل والشهادة الإعدادية.

شددت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بالانتهاء من تجهيز وإعداد مكافأة امتحانات النقل للعاملين بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين من موازنة العام المالي 2022/2021

أكدت وزارة التعليم على المديريات التعليمية، على صرف مكافأة الامتحانات للمعلمين 2022 من موازنة العام المالي 2021/2022، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدرسي الثاني الدور الأول مباشرة.

وفي سياق أخر، يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم الإثنين 9 مايو، بجميع المدارس على مستوي الجمهورية، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2021، في مادة العلوم والمهارات المهنية.

ويتضمن امتحان العلوم 15 سؤالًا، ولمدة ساعة ونصف، ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف بعدد 15 سؤالا، وسط إجراءات احترازية في اللجان والمدارس، وفقا للخطة الوقائية لقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.