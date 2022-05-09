عقوبة تسريب الامتحانات عبر تطبيق تليجرام.. الحبس وغرامة

عقوبة تسريب الامتحانات عبر تطبيق تليجرام، من أكثر الكلمات بحثًا على مؤشر البحث جوجل، وخاصة نشر أجزاء من الأسئلة عبر تطبيق تليجرام، خاصة أنها مثيرة لغضب الكثير من أولياء الأمور والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم على حد سواء، ونظرا لصعوبة السيطرة على تليجرام أو رقابته، ومواجهته من خلال العقوبات الواردة في قانون الغش والإخلال بأعمال الامتحانات.

عقوبة تسريب الامتحانات عبر تطبيق تليجرام.. الحبس 7 سنوات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات ومكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بلا تهاون، وفقاً للقانون رقم 205 لسنة 2020، الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينص على:-

- معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

حرمان الطالب من الامتحان ويعتبر راسبًا في جميع المواد

- معاقبة كل من شرع في ارتكاب طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- حرمان الطالب الذي يقوم بطبع أو نشر أو أذاع أو روج بأيي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.