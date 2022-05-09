أغنية «وعرفتك» لماجد المهندس تحقق 9 ملايين مشاهدة خلال أسبوع

حقق الفنان ماجد المهندس نجاحا كبيرا الفترة الماضية بعد طرحه أغنيته الجديدة التي جاءت بعنوان «وعرفتك»، على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وحصدت أغنية «وعرفتك» 9 ملايين مشاهدة عبر «اليوتيوب» خلال أسبوع من طرحها، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وليد سعد، توزيع جلال الحمداوي مكس وماستر جاسم محمد، كما شاركته الكليب عارضة الأزياء العالمية إيرينا شايك.

ماجد المهندس يتألق في حفله الأخير في السعودية

وكان الفنان ماجد المهندس تألق خلال حفله الأخير، الذي أحياه في مدينة الدمام في المملكة العربية السعودية يوم 6 مايو ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما أحيا حفلا آخر يوم 4 مايو في المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.

أغاني عيد الفطر

من ناحية أخرى، طرح عدد كبير من الفنانين خلال الفترة الماضية، عددًا من الأغاني بالتزامن مع موسم عيد الفطر، منها أغنية «دلع واتدلع» للفنان حسين الجسمي، التي حققت حتى الآن 8 ملايين ونصف مشاهدة خلال أيام، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر توما.

إليسا تحقق 16 مليونا ونصف مشاهدة

كما قامت الفنانة إليسا خلال الأيام الماضية بطرح أغنية جديدة بعنوان «من أول دقيقة» والتي تجمعها لأول مرة بالفنان المغربي سعد لمجرد، وحصدت الأغنية منذ طرحها إشادات عديدة وتصدرت الأفضل مشاهدة عبر موقع الفيديوهات، كما حققت 16 مليونا ونصف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها.