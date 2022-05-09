توريد 160 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء موسم الحصاد

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، وعددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين

وشدد محافظ الشرقية على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذي يتم توريده، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزلة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

سرعة توريد المحصول وتسليمه لصوامع التخزين

وأوضح محافظ الشرقية، أن الكميات الموردة اليوم من القمح بلغت 32845 طنا و554 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 127513 طنا و970 كيلو قمح ، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم إلى 160395 طنا و524 كيلو قمح وأن ما تم حصاده من الحقول الزراعية للقمح حتى اليوم 243 ألف و453 فدانا، مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألفا و222 فدانا.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.