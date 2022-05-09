جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

أعلن الدكتور السيد رشاد غنيم، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بدء موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من يوم 24 مايو الجاري، وذلك وفقًا للجدول الزمني الدراسي المقرر من قبل وزارة التعليم العالي، على أن تنتهي الامتحانات يوم 8 يونيو المقبل.

امتحانات التيرم الثاني بمعهد الخدمة بالإسكندرية

وقال «رشاد» في بيان، اليوم الاثنين، إنه تم اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق الأربعة لطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، مع التشديد على ضرورة إنهاء المحاضرات في أقرب وقت وإعطاء الطلاب الوقت الكافي؛ استعدادًا لبدء الامتحانات وفقًا للجدول المعلن.

وأضاف عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، أن إدارة المعهد ملتزمة بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الامتحانات مع تخصيص اللجان للطلاب ووضع مسافات بين كل طالب وآخر، وتوفير كافة سبل الراحة والسلامة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعهد الخدمة بالإسكندرية

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، الذي تم اعتماده من قبل عميد المعهد على أن تبدأ يوم 24 مايو الجاري وتنتهي يوم 8 يونيو المقبل، مع أداء طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة الامتحانات على فترتين، الأولى تبدأ من الساعه 12 حتى 2 ظهرا، والثانية تبدأ من الساعة 3 عصرا حتى 5 مساءً، على أن تكون الفرقتين الأولي والثانية فترة واحدة صباحية تبدأ من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.