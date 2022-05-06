غدا انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

تنطلق غدًا السبت الموافق 7 مايو الجاري، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وتعقد ورقيًا في المدارس في لجان مطبقة لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل التهوية الجيدة وتعقيمها بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحانات، فضلاً عن منع تداول الأدوات المدرسية بين الطلاب لتجنب انتشار العدوى، وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية.

ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

- الانتهاء من تجهيز قوائم اللجان الامتحانية وتوزيع الطلاب على اللجان، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

- الانتهاء من وضع الأسئلة وطباعتها.

- أسئلة الامتحانات متناسبة وتغطي مستويات الصعوبة المختلفة.

- الأسئلة قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تحقق الوزن النسبي لها.

- الالتزام بوضع التي تقيس الفهم والتذكر منها.

- انتهت المدارس من شرح المقررات الدراسية، وفق الخطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية التعليم.

-غير مسموح لأي مرحلة تعليمية باصطحاب الكتب للامتحان، وإن حدث وخالف الطالب التعليمات ستطبق قواعد الغش عليه.

- تعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي يوم السبت المقبل، بجانب امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بمادة اللغة العربية.

- تبدأ الامتحانات يوم 8 مايو الجاري لطلاب رابعة ابتدائي.

- انتهت المدارس والإدارات من وضع الأسئلة بعد أن أرسلت لها الوزارة «فلاشة» بها بنك أسئلة، لوضع نماذج للامتحانات.

- تختلف لأول مرة امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام عن السنوات السابقة.

-في محافظة بورسعيد، تقرر عقد الامتحانات بنمط «البابل شيت» لأول مرة، وسيجرى تصحيحها إلكترونيًا.

- بقية المحافظات الامتحانات كما هي، تعقد ورقيا في المدارس.

- امتحانات أولى وثانية ثانوي ستعقد ورقيا وإلكترونيا في المدارس الحكومية.

- عقد امتحان تجريبي لطلاب المدارس الخاصة، في أثناء أداء الامتحانات التي لا تضاف للمجموع.

- في حالة نجاح الامتحانات التجريبية سيؤديها الطلاب في مدارسهم بدلا من إلحاقهم على مدارس حكومية.

- غير مسموح لطلاب أولى وثانية ثانوي الإطلاع على الكتب الإلكترونية على جهاز التابلت، أو تقسيم الشاشة أثناء الامتحان، وبالنسبة لمهكري جهاز التابلت سيحرر محضر لهم ويعتبروا راسبين.