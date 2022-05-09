التضامن: تقديم خدمات العلاج لأكثر من ‪46‬ ألف مريض إدمان مجانا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق قدم الخدمات العلاجية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل لعام 2022، لنحو 46 ألف و537 مريضا «جديد ومتابعة»، ممن ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا في 17 محافظة حتى الآن منهم 4090 مريضا من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، وحي الضواحي ببورسعيد».

الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا

ولفتت «القباج»، في بيان صحفي، إلى أن الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، مشيرة إلى أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من الخدمات 95.35% بينما بلغت نسبة الإناث 4.65% .

وأشارت إلى أن المرحلة الجديدة من حملة «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»، والتي تم إطلاقها بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، ساهمت بشكل كبير في تحفيز مرضي الإدمان على التقدم للعلاج، مشيرة إلى أن متوسط عدد الاتصالات الهاتفية التي يستقبلها الخط الساخن 16023، لعلاج الإدمان أكثر من 400 اتصالا يومياً، في حين كان متوسط عدد الاتصالات المعتاد استقبالها قبل إطلاق الحملة 200 اتصالا‪.

محافظة القاهرة الأكثر اتصالا بالخط الساخن

‬وأضافت أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 43.71 %، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 12.86 %، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

أكثر من 21 مليون مشاهدة لحملة أنت أقوى من المخدرات

وجاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن 16023 لـ علاج الإدمان، عبر الانترنت، مؤكدة أن ذلك بسبب المجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان لاسيما بعد إطلاق إعلان المحلة الجديدة من الحملة، مشيرة إلى أن عدد مشاهدي الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق «فيس بوك» أكثر من 21 مليون مشاهدة حتى الآن، يليه التلفزيون بسبب بث الحملة أيضا في العديد من القنوات التلفزيونية ثم المواقع الإخبارية ووسائل الاعلام المختلفة.‬