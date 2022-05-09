زيلينسكي يدعو لإجراءات فورية لفتح موانئ أوكرانيا أمام صادرات القمح

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لاتخاذ إجراءات فورية لفتح موانئ أوكرانيا أمام صادرات القمح، وذلك في تعليقه على زيارة رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إلى أوديسا.

وقال الرئيس الأوكراني، عبر قناته الرسمية على تليجرام: «من المهم منع حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب الإجراءات العدوانية لروسيا، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية لتصدير القمح».

زيلينسكي: أقدر الموقف الجريء لرئيس المجلس الأوروبي

وتابع زيلينسكي: «أقدر الموقف الجريء لرئيس المجلس الأوروبي وحضوره الشخصي في أوديسا، وممتن للدعم المستمر لبلدنا من الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات» وفقا لصحيفة «جارديان» البريطانية.

ووجّه رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، الشكر لتشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، على دعمه بعد زيارة أوديسا اليوم الإثنين، حيث ناقش الاثنين حزمة العقوبات السادسة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، وكذلك أهمية تكامل الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا، حسب ما غرد شميهال.

وغرّد رئيس المجلس الأوروبي، على صور زيارته للمدينة الساحلية الأوكرانية، التي شهدت مؤخرًا ضربات صاروخية روسية متجددة.