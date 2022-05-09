اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بآداب سوهاج

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الاثنين، القرار الوزاري رقم 1414 لسنة 2022، بالموافقة على اعتماد التعديلات الجديدة للائحة الداخلية للدراسات العليا والبحوث بنظام الساعات المعتمدة في كلية الآداب بجامعة سوهاج.

إقرار تعديلات اللائحة الداخلية تيسيراً على الطلاب

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم إقرار التعديلات الجديدة على اللائحة، تيسيراً على طلاب الدراسات العليا بكلية الآداب، وتسهيل إجراءات القيد والتسجيل للدرجات العلمية المختلفة، موضحاً أن تحديث لوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة المستهدف من قبَل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمواكبة أنطمة الجامعات الدولية، يتيح زيادة جذب الطلاب الوافدين من جميع الدول، وذلك تسهيلاً لإجراء معادلة الشهادات الحاصلين عليها بالمجلس الأعلى للجامعات.

إضافة تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل

وأضاف الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والبحوث، أن تحديث لوائح الدراسات العليا يضيف تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل، كما يتيح التشعيب في التخصصات الدقيقة، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة تتجه في الوقت الحالي لتطبيق نظام الساعات المعتمدة للدراسات العليا بجميع الكليات، حيث تم تطبيق النظام بكليات التربية والطب البشري والزراعة والعلوم والهندسة والتمريض والتكنولوجيا والتعليم، إضافة إلى كلية الآداب، ويجري اعتماد اللوائح بكليات الألسن والآثار والصيدلة والحقوق والطب البيطري.

جامعة سوهاج تستقبل لجنة الأعلى للجامعات

واستقبلت جامعة سوهاج، في وقت سابق اليوم الاثنين، وفد لجنة قطاع كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمراجعة وتقييم الإمكانات المادية والبشرية بالكلية، والوقوف على مدى ملاءمة مقومات المبنى وتجهيزاته لأداء العملية التعليمية بأعلى مستوى من الجودة.