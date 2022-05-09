عاجل.. الداخلية البولندية تطلب من سفير روسيا عدم المشاركة باحتفالات النصر

أعلنت وزارة الداخلية البولندية، أنّها طلبت من السفير الروسي عدم المشاركة باحتفالات النصر في العاصمة البولندية وارسو، وفق نبأ عاجل نقلتة قناة «العربية».

اعتداء على السفير الروسي في بولندا

وكان سفير روسيا في بولندا قد تعرض في وقت سابق من اليوم الاثنين، لطلاء أحمر ألقاه عليه محتجون معارضون للحرب في أوكرانيا، ما منعه من تكريم جنود الجيش الأحمر الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية في مقبرة في وارسو.

من جهتها نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بالهجوم قائلة عبر قناتها على تطبيق المراسلة «لن نخاف» بينما: «يجب أن يخاف الناس في أوروبا من رؤية انعكاس صورتهم في المرآة».