حظك اليوم برج القوس الإثنين 9-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس شخص عصبي مزاجي، يميل للتهور والتسرع، ما يجعله يقع في كثير من المشكلات والأزمات، خاصة على المستوى العملي، ومع ذلك فإن روحه المرحة تجعله قادرا على اكتساب صداقة الجميع وثقتهم.

رجل برج القوس والحب

الارتباط لرجل برج القوس، ليس من الأمور السهلة، فربما يكون هذا الأمر الذي يحتاج فيه إلى تفكير طويل بسبب طبيعته التي تميل للملل بشكل سريع، وحبه الدائم للتجديد.

وللأشخاص مواليد برج القوس، يعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج القوس، أن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي يكون القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، إن الوضع الفلكي قد يدفعك لتخطط لسفر يجمعك بالأحباب أو الأصحاب وعموما قد تعيش أجواء حلوة.

مشاهير برج القوس

استطاع الكثيرون من مواليد برج القوس إثبات قدراتهم وتفوقهم في المجالات المختلفة، منهم، الكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.