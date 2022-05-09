حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 9-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن حظك اليوم لمواليد الأبراج السماوية الـ12، التي اختلفت من برج لآخر، حسب تأثير حركة الفلك والنجوم على شخصية كل برج.

وفي التقرير التالي، يعرض موقع «الوطن» للقراء من مواليد الأثني عشر برجًا، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فيما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 9-5-2022 على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج، الوضع الفلكي داعم، وقد تتلقى الدعم والتشجيع من كل جانب وتبهر من حولك.

حظك اليوم برج الحمل 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب.. تجمعك بالبعض علاقات دافئة وتشعر بالسعادة.

حظك اليوم برج الثور 9-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأهل والأقارب وزملاء العمل.

حظك اليوم برج الثور 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

زحل والقمر في مربع برجك.. تذكّر أن الحزن والعيش في ذكريات مؤلمة هم أعداؤك، كن إيجابيا.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك قدرة على إصلاح علاقتك بالأهل أو الأقارب.

حظك اليوم برج الجوزاء 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك طاقة عاطفية وجاذبية كبيرة، ويساعدك ذلك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بمن يُعجب بك.

حظك اليوم برج السرطان 9-5-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وزحل بمنزلي المال يطالبك بالتماسك أمام أي نفقات مفاجئة.

حظك اليوم برج السرطان 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك سحرا ونشاطا وقدرة كبيرة على التصرف بلياقة.

حظك اليوم برج الأسد 9-5-2022 على الصعيد المهني

القمر ببرجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تلفت إليك الانتباه وقد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

حظك اليوم برج العذراء 9-5-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. لا تبعثر طاقتك واهتم بصحتك وسلامتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للانعزال وينفعك ذلك وينصحك الفلك بعدم إعلان أخبارك وخططك.

حظك اليوم برج الميزان 9-5-2022 على الصعيد المهني

القمر وعطارد داعمان ويشحذان طاقتك وحماسك ويحثك المخلصون على التقدم، فقط انتبه لحقوقك.. ادرس ولا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. عطارد بمنزل الحظ يدفعك نحو إظهار مشاعرك، وتعرف كيف تؤثر فيمن تحب.

حظك اليوم برج العقرب 9-5-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وزحل متنافران في وضع معاكس وعليك اليوم أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع من حولك.

حظك اليوم برج القوس 9-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك لتخطط لسفر يجمعك بالأحباب أو الأصحاب وعموما قد تعيش أجواء حلوة.

حظك اليوم برج الجدي 9-5-2022 على الصعيد المهني

تنافر القمر وزحل في منزلي المال يطالبك أن تتأنى في الأمور المهنية والمالية وأن تحدد أولوياتك كي لا تزيد عليك الضغوط.

حظك اليوم برج الجدي 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. الشمس في منزل الحب تمنحك روح مبادرة وشجاعة وتتوج جهودك بنتائج إيجابية.

حظك اليوم برج الدلو 9-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تتسرع في قراراتك أو في توقيع أوراق.

حظك اليوم برج الدلو 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

حظك اليوم برج الحوت 9-5-2022 على الصعيد المهني

قد تمر بتجربة دقيقة ومن المهم أن تكون حذرا واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم برج الحوت 9-5-2022 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأنّ في حركتك وأقوالك.