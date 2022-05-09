حظك اليوم برج الحوت الإثنين 9-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يعشق مواليد برج الحوت العمل والتفكير خارج الإطار التقليدي والمألوف، فهم من محبي التحديات التي تظهر قدراتهم وذكائهم، ولكن أكثر ما يجعلهم يفشلون في حياتهم العملية هو الكسل والخمول الذي يصيبهم من وقت لأخر فيجعلهم يتوقفون عما يفعلون.

وللأشخاص مواليد برج الحوت، يعرض لكم موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الحوت، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي، قد تمر بتجربة دقيقة ومن المهم أن تكون حذرا واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، هناك تنافر القمر وزحل في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأنّ في حركتك وأقوالك.

مشاهير برج الحوت

عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، من أبرز مشاهير برج الحوت، والتي استطاعت في أربعينات القرن الماضي إثبات أن المرأة يمكنها النجاح في أي مجال وأي وقت مهما كانت الظروف، ويشاركها من المشاهير في نفس البرج والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبدالوهاب.