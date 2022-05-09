حظك اليوم برج الدلو الإثنين 9-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يفضل أصحاب برج الدلو الحياة الهادئة والبسيطة والسهلة، ويساعده على ذلك قدرته على التكيف مع الوضع، كما أنه يفضل أن يحتفظ بمساحته الشخصية وحياته بعيدًا عن الآخرين، فهو لا يسمح لأحد بالاقتراب منها إلا المقربين والذين حصلوا على ثقته.

امرأة برج الدلو

تعتبر امرأة برج الدلو من الشخصيات التي يمكنها تحمل المسؤولية فهي تفضل أسرتها على مصالحها الشخصية.

وللأشخاص مواليد برج الدلو، يعرض لكم موقع «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الدلو، أن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي يكون القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك، ولا تتسرع في قراراتك أو في توقيع أوراق.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

مشاهير برج الدلو

يتميز مواليد برج الدلو بقدرة كبيرة على تحمل المسؤولية وإخفاء إحباطهم عن الآخرين، ومن أبرز نجوم هذا البرج، الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.