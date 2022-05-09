حظك اليوم برج الجدي الإثنين 9-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يفضل مواليد برج الجدي الحصول على هدايا تساعدهم على تطوير ذاتهم وقدراتهم العقلية والبدنية، لذلك يعتبر خبراء الأبراج أفضل هدايا لأصحاب هذا البرج هي الكتب أو ألعاب الذكاء، ولأنه شخصية عملية فهو يرفض دفع الأموال في هدايا مزيفة أو غير حقيقة.

وللأشخاص مواليد برج الجدي، يعرض لكم موقع «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب برج الجدي، أن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي يكون هناك تنافر القمر وزحل في منزلي المال يطالبك أن تتأنى في الأمور المهنية والمالية، وأن تحدد أولوياتك كي لا تزيد عليك الضغوط.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» لأصحاب هذا البرج، رغم التشوش والضغوط.. الشمس في منزل الحب تمنحك روح مبادرة وشجاعة وتتوج جهودك بنتائج إيجابية.

مشاهير برج الجدي

يُعرف عن برج الجدي الاصرار الدائم حتى يصل إلى هدفه مهما كانت العواقب، ومن مشاهير هذا البرج الصحفية روز اليوسف، والكوميدي جيم كاري، والمطربة أنغام، والإيطالية داليدا، والمغني الكويتي نبيل شعيل، وكل من الفنانة نيلي، ليلى علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، وصلاح ذو الفقار، الشاعر والكاتب والناقد الأدبي مصطفى صادق الرافعي.