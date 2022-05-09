أحمد حلمي عن فيلم واحد تاني: يشبه حياتي الشخصية

أجرى الفنان أحمد حلمي، مداخلة هاتفية فى أحد البرامج الاذاعية، التى يتم بثها عبر راديو 92.1، للحديث عن فيلمه الجديد «واحد تاني» الذي تخطى حاجز الـ30 مليون جنيه في شباك التذاكر، وذلك بعد أسبوع من عرضه في درو العرض السينمائي المختلفة، مشيرا إلى أن أحداثه تشبه حياته الشخصية.

وأعرب أحمد حلمي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم واحد تاني، قائلا إنه تفاجئ بتخطي الفيلم لحاجز الـ30 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وكان يتوقع أن يحقق الفيلم أقل من هذا المبلغ، نظرا لظروف كورونا.

أحمد حلمي يكشف كواليس فيلم واحد تاني

أضاف «حلمي»، أن هيثم دبور مؤلف الفيلم، يمتلك موهبة كبيرة، وتجمعنا علاقة صداقة منذ فترة طويلة، وأنه يكتب سيناريوهات بطريقة مختلفة وذكية موضحا: «أنا من جمهوره وبحب اقرأ رواياته»

أما عن تقليده لرقصة أحمد سعد الشهيرة، قال أحمد حلمي، إنه يحب سعد وموهبته، ويسمع أغنياته دائما مازحا: «بستعد عشان أقلد رقصته بشكل مختلف»

واستطرد: «حسيت إن الفيلم يشبه حياتي الشخصية، لأني فعلا كنت فقدت الشغف، وهذا سبب نجاح الفيلم، لأني كنت عايش الشخصية بشكل طبيعي، ويحاول دائما أرجع لشغفي بأني أبدأ من جديد، أنسى اللي فات وأحاول أفكر في الجديد».

وعن غيابه لمدة ثلاث سنوات عن السينما، قال أحمد حلمي: «أنا شايف دا فيه ميزة، لأن الحاجة الحلوة لازم تتأخر وتتعمل بشكل متقن، والعيب أني أنا نفسي اشتغل فيلمين في السنة، وليس كل فترة»

أحمد يتحدث عن المخرج محمد شاكر خضير

وأختتم حلمي حديثه، بأنه دائما يبحث عن المخرج الذي ينجح فى إظهاره بشكل جديد ومختلف، ويبرز موهبته، وهذا بالفعل ما نجح فيه المخرج الكبير محمد شاكر خضير، واستطاع فعل ما يفكر فيه، لأنه يفكر بطريقة مختلقة، ويرسم خطوط فنية مميزة، ودايما يستمع لأراء صناع العمل جميعهم.