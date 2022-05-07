«واحد تاني» يستحوذ على 30 مليون جنيه من العيدية... ويضع أحمد حلمي في الصدارة

يواصل فيلم واحد تاني للنجم أحمد حلمي، تربعه على إيرادات شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي، بعد ما حصد 30 مليون جنيه في أقل من أسبوع عرض، وذلك بعدما حقق إيرادات أمس الجمعة بلغت 4 ملايين و200 ألف جنيه تضاف إلى ما حققه خلال الأيام الماضية.

فيلم واحد تاني.. تفاصيل الإيرادات

جاءت تفاصيل إيرادات فيلم واحد تانى منذ طرحه كالتالي:

مليون جنيه ليلة الأحد - وقفة عيد الفطر.

5 ملايين جنيه يوم الإثنين - أول أيام عيد الفطر.

7 ملايين و200 ألف جنيه يوم الثلاثاء - ثاني أيام العيد.

6 ملايين 950 ألف جنيه يوم الأربعاء - ثالث أيام العيد.

5 ملايين و500 ألف جنيه - أمس أول الخميس.

فريق عمل فيلم واحد تاني

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمى، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

أفلام موسم عيد الفطر

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائي يعرض خلاله إلى جانب «واحد تاني» فيلمي «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و«زومبي» بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.