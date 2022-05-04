أحمد حلمي في صدارة الإيرادات بـ13 مليونا.. و«زومبي» في المركز الأخير

لليوم الثالث على التوالي، يحتفظ الفنان أحمد حلمي بصدارة صندوق الإيرادات بفيلم «واحد تاني» للمخرج محمد شاكر خضير، حيث حقق الفيلم في ثاني أيام موسم عيد الفطر إيرادات بلغت 7 ملايين و204 آلاف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار 3 أيام، 13 مليون و302 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

بينما حقق فيلم «العنكبوت» للمخرج أحمد نادر جلال، بطولة الفنان أحمد السقا، إيرادات 5 ملايين و31 ألف جنيه، مما وضعه في المركز الثاني بإجمالي إيرادات 9 ملايين و116 ألف جنيه، وكان المركز الثالث من نصيب فيلم «زومبي» للمخرج عمرو صلاح، بطولة علي ربيع، الذي حقق في ثاني أيام العيد 3 ملايين و35 ألف جنيه، ليصل إجمالي الإيرادات 5 ملايين و37 ألف.

الأفلام المصرية تحقق 28 مليون جنيه في موسم عيد الفطر السينمائي

وجاء إجمالي ما حققته السينما المصرية من إيرادات في ثاني أيام العيد لـ15 مليون و271، لترتفع الإيرادات على مدار الأيام الثلاث الأولى وتصل لـ27 مليون و791 ألف، وفقا للتقرير الصادرة عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

صفوت الهلباوي: إيرادات موسم عيد الفطر مرضية.. والسينما تستعيد عافيتها

وتقتصر المنافسة في موسم عيد الفطر السينمائي 2022 على 3 أفلام، ما بين «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي، بالإضافة فيلم «زومبي» بطولة علي ربيع، وذلك بعد تأجيل فيلم «أشباح أوروبا» و«الفارس»، قبل بداية الموسم السينمائي.

ومن جانبه، قال الموزع السينمائي صفوت الهلباوي إن إيرادات الأفلام خلال الموسم الحالي مرضية، حيث إن السينما بدأت تستعيد عافيتها بعد عامين من أزمة فيروس كورونا، متابعا: «الأفلام المشاركة في الموسم من الأعمال ذات الإنتاجيات الضخمة وبالتالي بدأ الوضع يعود إلى سابق عهده».