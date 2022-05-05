أحمد حلمي يتصدر الإيرادات لليوم الرابع على التوالي بـ7 ملايين جنيه

تصدر فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي إيرادات دور العرض السينمائية لليوم الرابع على التوالي، حيث حقق أمس خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك إيرادات بلغت 6 ملايين و900 ألف جنيه، من إجمالي إيرادات وصلت إلى 14 مليون و200 ألف جنيه حققتها دور العرض السينمائية، أمس، وذلك بحسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع.

أبطال فيلم واحد تاني

شارك في بطولة فيلم «واحد تاني» بجوار أحمد حلمي كل من أحمد مالك، روبي، سيد رجب، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، نور إيهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

إيردات فيلم العنكبوت

وجاء في المركز الثاني فيلم «العنكبوت» للفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي، إذ حصد الفيلم 4 ملايين و500 ألف جنيه ثالث أيام عيد الفطر، وشارك في بطولة الفيلم بجوار النجمين كل من: يسرا اللوزي، ظافر العابدين، محمد ممدوح، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

أبطال فيلم زومبي

بينما تذيل فيلم «زومبي» قائمة إيرادات الأفلام، حيث حقق إيرادات بلغت 2 مليون و800 ألف جنيه، وهو من بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، عمرو عبد الجليل، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، دينا محسن، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، إخراج عمرو صلاح.

تأجيل عرض فيلمي الفارس وأشباح أوروبا

وبعد تأجيل عرض فيلمي «الفارس» للفنان أحمد زاهر ﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وفيلم «أشباح أوروبا» للفنانة هيفاء وهبي قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى، تقتصر المنافسة خلال موسم عيد الفطر الحالي 2022 على 3 أفلام فقط، وهي واحد تاني، زومبي، العنكبوت.