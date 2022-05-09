تفاصيل شائعة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل.. «مش أول مرة»

تصدرت شائعة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل، مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول الكثيرين أنباء بشأن انفصالهما.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

شائعة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل تم تكذبيها بشكل قاطع عن طريق تامر، الذي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جمعته بزوجته، وذلك خلال افتتاح شركة خاصة لها، معلقا عليها: «مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي أنتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح».

وظهرت شائعات انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل لأول مرة نهاية العام الماضي، حينما ذكرت بسمة أن هناك مشاكل بينها وبين تامر حسني، وعقب ذلك تم الصلح بينهما، إلا أن هذه الشائعات عادت للظهور من جديد.

تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد خلال عيد الأضحي

وطرح تامر حسني، مؤخرا، برومو فيلمه الجديد «بحبك» الذي من المقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى المقبل، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة صور من العمل، وعلق عليها: «مساء الهنا على أغلى ناس على قلبي أنا».

تامر حسني يفاجئ الجمهور بغناء أغنية بحبك

وفاجأ تامر حسني، الجمهور، خلال حفله الغنائي الأخير، الذي أقيم في السعودية بأداء أغنية فيلمه الجديد «بحبك» لأول مرة.