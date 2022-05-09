عقوبة الغش في الجامعات.. تصل للفصل في حالات عدة وفقا للملابسات

عقوبة الغش في الجامعات.. تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا كوفيد 19، والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات تنفيذ ضوابط القانون بشأن عقوبة الغش في الجامعات أثناء الامتحانات، موضحين أنّ قانون تنظيم الجامعات لم يغفل عن هذا الأمر بدءًا من ضبط الغشاش، ومن ثم التحقيق معه من قبل مجلس التأديب، وصولا إلى العقوبة التي تصل أحيانا إلى الفصل، وفقًا لملابسات الواقعة وظروفها وحيثياتها.

وأشار عدد من رؤساء الجامعات إلى أنّ نظام الاختبارات الموضوعية والإلكترونية ساهم في تقليل نسب الغش، خلال السنوات القليلة الماضية.

استعدادات الامتحانات

وأكد الدكتور محمود أحمد زكي، رئيس جامعة طنطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجامعة أنهت كل الإجراءات والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري والتي من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا وكذلك تطبيق قانون عقوبة الغش في الجامعات.

وأشار إلى أن الامتحانات الإلكترونية والموضوعية ساهمت في تقليل نسب الغش، موضحًا أن عقوبة الغش في الامتحانات وفقًا لقانون تنظيم الجامعات تصل إلى الفصل، وفقًا لملابسات الواقعة التي تستند إليها مجالس التأديب.

عقوبة الغش في الجامعات الخاصة والأهلية

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة الغش في الجامعات تسري على الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أنّ الجامعة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.