تعليمات عاجلة من «تعليم القاهرة» بشأن امتحانات أولى وثانية ثانوي

وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بآليات وضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وامتحان الشهادة الإعدادية، مشددا على ضرورة سرعة صرف مستحقات العاملين، وسرعة تحصيل المصروفات المدرسية لتوفير مستحقات العاملين وليتسني توريد مخصصات المدرسة والإدارة والمديرية، والتأكيد على حسن وانتظام سير امتحانات النقل، واحتواء المواقف والتيسير على الطالب ضبط اللجان.

تسليم ورقة المفاهيم مع ورقة الإجابة

وشدد «عطية» في بيان له، على التنبيه على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بتسليم ورقة المفاهيم مع ورقة الإجابة، وعدم السماح بأخذ ورقة المفاهيم نهائيا، وتسلم للكنترول مع ورقة الإجابة، وتختم بختم اللجنة من جميع الجهات، ويتم توزيعها يوم بيوم، ويعقد كل مدير عام اجتماع غدا صباحا، مع مديري المدارس لتوضيح التعليمات والتشديد على تنفيذها.

وأكد أن أي طالب تحدث له مشكلة إلكترونية، يخرج إثرها من المنظومة يتم عمل محضر إثبات حالة، وتورد المحاضر يوم بيوم، ويوقع عليها مسئول التطوير التكنولوجي، وهي مسئولية المدير العام شخصيا، ويحق للطالب لذلك الطالب الامتحان في المادة التي تعثر استكمالها بعد 3 أيام.

تعليمات خاصة بالاستخدام الآمن

ونوه بضرورة التنبيه على الطلبة أثناء أداء الامتحان، والدخول على المنظومة، في حالة الدخول على أي موقع آخر، سيتم الخروج من منصة الامتحان تلقائيا، ولن يستطيع استكماله، فعلى الطالب الالتزام وتوخي الدقة والحذر، وتجنب المشتتات، وعدم الدخول علي أي أيقونات حرصا على استكمال الامتحان بسلام.

وأكد على وكيل الإدارة، تسلم ورق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وورق المفاهيم يوميا الساعة الخامسة صباحا، بدء من يوم الأربعاء المقبل، ويتم عمل مركز توزيع أسئلة بكل إدارة تعليمية خاص بالصفين الأول والثانى الثانوي العام، تحت إشراف ومسئولية المدير العام شخصيا، وأثناء امتحان الشهادة الإعدادية، يتسلم المدير العام أوراق الامتحان وبينما يستمر الوكيل في تسلم الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدا استلام ورقة المفاهيم من الطالب مع ورقة الامتحان.