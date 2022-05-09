غلق باب الترشح للنقابات العمالية بالبحر الأحمر بدون شكاوى

أغلقت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، برئاسة سعيد عبد الراضي، وكيل الوزارة، باب الترشح لانتخابات المرحلة الأولى والتي شهدت إقبالا كبيرا من المرشحين على مقاعد مجالس إدارات النقابات العمالية التابعة، لليوم الثاني على التوالي، وسط تواجد أمني لتنظيم دخول المرشحين، إلى أماكن تلقي الأوراق والتي تم تجهيزها بواسطة مديرية القوى العاملة وسط مدينة الغردقة لمنع التزاحم وتيسير العمل.

تلقي طلبات الترشيح في سهولة ويسر

ومن جانبه، قال سعيد عبدالراضي، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، إنه تم غلق باب الترشح لانتخابات النقابات العمالية المرحلة الأولى لعدد 18 نقابة عامة وفرعية في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم دون شكاوى.

وأكد عبدالراضي، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الاثنين، أنه تم تجهيز مقرات مخصصة لاستلام الأوراق وإنهائها دون معوقات، للتيسير على المتقدمين، لعملية تلقي طلبات الترشح التي سارت بسهولة ويسر لليوم الثاني على التوالي، مؤكدًا أنه لم تصل أي شكاوى من المتقدمين منذ فتح باب تلقي الطلبات وحتى الآن.

تجهيز مقرات التصويت للانتخابات

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، أنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين النهائية والبدء في تجهيز المقرات لبدء عملية التصويت، طبقا لما حدده القانون، وتحت إشراف قضائي كامل، لافتا إلى أن انتخابات النقابة العمالية لـ34 لجنة انتخابية أساسية، بالإضافة إلى 76 لجنة فرعية وانتخابات مجالس إدارة الشركات لعدد 26 لجنة والتي ستجري على مرحلتين انتهت الترشح للمرحلة الأولى اليوم وتبدأ تلقى قبول أوراق المرشحين المرحلة الثانية في الواحد والعشرين من شهر مايو الجارى.