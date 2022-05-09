عاجل.. التعامل مع هبوط أرضي في المعادي وانهيار سور في البساتين

شهد حي المعادي مواصلة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الجاري 2021-2022 من رفع الأعمدة المتهالكة وتركيب أعمدة إنارة وكشافات جديدة بشارع 250 حتى ميدان جراند مول، كما تم التعامل مع وجود هبوط أرضى بشارع 105 مع 162، وعلى الفور رممت الأجهزة المعنية بالتعاون مع إدارة الطرق وإدارة المرافق والمتابعة الميدانية بالحي الهبوط وتم اتخاذ اللازم.

تطوير شارع النادي

واستكملت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بمحافظة القاهرة بالتعاون مع شركة الكهرباء وإدارة الإنارة والطرق بالحي أعمال تطوير شارع النادي حيث تم تركيب كابلات جهد 66 بواسطة شركة كهرباء المعادي وصيانة و تركيب أعمدة جديدة بواسطة إدارة الانارة بالحي، كما تم إعطاء توجيهات لإدارة الطرق بضبط وتقليص حجم الحديقة الوسطى الدائرية وتعديل الأرصفة طبقا للتخطيط المروري، وذلك في إطار استكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للتيسير على للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والتصدي لجميع اشكال المخالفات وإزالة الإشغالات، طبقا لتوجيهات المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

ضبط مركبات توك توك

وفي ضوء التصدي والقضاء على المخالفات والإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات قام اللواء أحمد جودة، رئيس حي المعادي بالقاهرة، بحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق إدارتي المتابعة الميدانية والإشغالات لضبط مركبات التوك توك المخالفة بشارع 9 وميدان العرب وشارع عبد المنعم رياض، كما تم رفع إشغالات فرن مخالف بشارع 154 وإشغالات الكافيهات والمحلات المخالفة بشوارع 250 و210 و206 و214 وتم مصادرة المضبوطات المخالفة من الشيشة وايداعها مخازن الحي.

القضاء على المخالفات في المهد

كما يواصل حي المعادي القضاء على مخالفات في المهد، وتم إيقاف أعمال بعقار شارع الخمسين و إيقاف أعمال مخالفة بشارع 200 وتم التحفظ على الأدوات وايداعها مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بالقيام بأعمال نظافة وجمع مخلفات القمامة والاتربة بشارع مكة بزهراء المعادي وميدان الاتحاد وشارع الشريفة دينا وميدان النهضة.

من ناحية أخرى، تلقى حي البساتين برئاسة اللواء طارق عابد رئيس حي البساتين، إشارة بسقوط جزء من سور بعقار بشارع خلف سالم من شارع خالد بن الوليد بمنطقة بير أم سلطان، وعلى الفور توجه للموقع المذكور وتم إبلاغ قسم شرطة البساتين وبالمعاينة على الطبيعة تبين سقوط جزء من سور بالعقار وحدوث تلفيات بعدد 2 سيارة ملاكي وفيسبا ولا توجد إصابات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.