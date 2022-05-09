ماكرون: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيستغرق سنوات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنّ انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، سيستغرق سنوات، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وتابع ماكرون: إن «الأمر سيستغرق عقودًا لمرشح مثل أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واقترح بناء مجتمع سياسي أوسع من الدول الديمقراطية حول الكتلة».

وقال عن أوكرانيا: «حتى لو منحناهم وضع المرشح غدًا، فإننا نعلم جيدًا أن عملية السماح لهم بالانضمام ستستغرق عدة سنوات، في الحقيقة بلا شك عدة عقود».

الدعوة لإنشاء«مجتمع سياسي أوروبي»

وأشار إلى الضرورة الملحة لمنح أوكرانيا والدول الأخرى التي تطمح إلى الاتحاد الأوروبي، مثل مولدوفا وجورجيا مكانًا في قلب أوروبا، داعيا إلى إنشاء «مجتمع سياسي أوروبي».

واشتعلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، لاحباط ميل كييف نحو الاندماج مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وجورجيا ومولدوفا محتلتان جزئياً من قبل القوات الروسية.

وقبيل خطاب ماكرون مباشرة، غردت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستعطي «رأيها» بشأن أوكرانيا.