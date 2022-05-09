فرح الديباني تكشف تفاصيل لقائها مع ماكرون: كان متأثر جدا وفرحان

كشفت الميتزو سوبرانو، فرح الديباني، تفاصيل لقائها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد حفل التنصيب وتقبيله ليديها، قائلة إن أهلها أول من تواصل معها بعد هذا الموقف: «كانت الشبكة واقعة من كتر الناس ما بتبعت».

زوجة ماكرون سلمت علي وحضنتني

وأضافت فرح الديباني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد حفل التنصيب طلبها لتحيتها، «كان رايح يركب العربية هو ومدام ماكرون فطلب وقال عاوز فرح أسلم عليها وأشكرها، شكرني جدا وهو كان متأثر جدا وفرحان».

وتابعت: «ماكرون قالي شكرا إنك وافقت وتكرمت إنك تيجي، كنت عاوزة أقوله أنا اللي شكرا، وزوجته سلمت علي وحضنتني وطلبت التصوير معايا».

المنافسة في أوبرا باريس قاتلة

وأكدت أن المنافسة في أوبرا باريس «قاتلة»، نظرا لأن جميع الموسيقيين في العالم يرغبون في الذهاب لأوبرا باريس، إذ تعد من أهم الأوبرات في العالم وهي عريقة لها تاريخ، وأفضل المغنيين يشدون أغانيهم من هناك، كما أنها تضم واحدا من أفضل فرق الأوركسترا في العالم وأفضل فرق الباليه، «كل حاجة فيها توب».

تجسيد ملكة مصر في أوبرا عايدة

وعن أحلامها، قالت إنها ترغب في تجسيد دور ملكة مصر في أوبرا عايدة، لافتة أنها تعمل في باريس منذ 6 سنوات، وغنت في أوبرا باريس، وأنها تعمل بجد وجهد كبير في فرنسا رغم أن جنسيتها مصرية.

وأوضحت أن غناء النشيد الوطني الفرنسي أمرا لم يحدث من قبل لمصري، لافتة أن الأمر تم بشكل سريع.