انتشال جثة طالب غريق طافية على مياه ترعة الإبراهيمية في أسيوط

تمكن فريق قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط من انتشال جثة طالب غريق عثر عليها الأهالي طافية على مياه الترعة الإبراهيمية أمام قرية بنى يحيى التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بالعثور على جثة غريق طافية على مياه الترعة الإبراهيمية أمام قرية بنى يحي دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وفريق من الإنقاذ النهري والإسعاف، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى يوسف عبد الحميد عبد المعبود عبد الحميد، عمره 15 عاما طالب بالصف الثالث الاعدادي مقيم بقرية بنى يحيى مركز القوصية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

تعدد حوادث الغرق بأسيوط

وشهدت محافظة أسيوط مؤخرا العديد من حوادث الغرق، حيث انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط جثة شاب غريق من مياه النيل، لقي حتفه أثناء استحمامه بالنيل بجوار العبارة النهرية بجزيرة بهيج، التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

كما تمكن فريق قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط، من انتشال جثة غريق من مياه النيل عند سلم الملك الصالح بحي شرق أسيوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وجرى استكمال الإجراءات القانونية.