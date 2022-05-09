قصر باكينغهام: الأمير تشارلز يحضر جلسة افتتاح البرلمان البريطاني

أعلن قصر باكينغهام، اليوم، أنّ الأمير تشارلز يحضر جلسة افتتاح البرلمان البريطاني مكان الملكة إليزابيث الثانية.

الملكة إليزابيث تعاني من مشاكل في التنقل

وقال قصر باكيننغهام، إن الملكة إليزابيث الثانية تعاني من مشاكل في التنقل، وبالتشاور مع أطبائها، قررت عدم حضور جلسة افتتاح البرلمان البريطاني، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

ممتلكات القصر الملكي

ورفض الأمير تشارلز في وقت سابق، ادعاءات شقيقه الأمير أندرو بملكية وندسور لابنته الأميرة أوجيني، وذكرت ريبيكا إنجليش، المحررة الملكية لصحيفة ديلي ميل، أن الأمير أندرو كان يريد منذ فترة طويلة الإقامة الملكية لأوجيني.

وقالت المحررة: «لقد أخبرتني جهات الاتصال أن ذلك قد يكون صعبًا بعض الشيء لأن الأمير أندرو كان دائمًا ما يراقب تلك الممتلكات، لقد تم استخدامها كمنزل للموظفين الملكيين والأقارب البعيدين لأعوام كثيرة».

وأضافت: «كان يأمل أن يتمكن أحد أبنائه وخاصة الأميرة أوجيني من الانتقال إليها».