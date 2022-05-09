أسعار الدولار واليورو في نهاية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 9-5-2022

تختلف أسعار العملات في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة الأسعار المختلفة ومن أبرزها أسعار الدولار واليورو، حيث يسعى عدد كبير من المواطنين لمعرفة الأسعار مقارنة بالجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أسعار الدولار واليورو في البنوك المختلفة مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء، في بنك قناة السويس، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية سجل الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء.

وسجل الدولار في في البنك الأهلي المصري 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، كما سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.50 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك مصر نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، وفق نهاية تعاملات اليوم الاثنين وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنوك.

أسعار اليورو في نهاية تعاملات اليوم

وسجل اليورو في نهاية تعاملات اليوم 19.58 جنيه للبيع مقابل 19.34 جنيه للشراء، في بنك قناة السويس، كما سجل اليورو سعر في البنك المركزي المصري 19.56 جنيه للبيع مقابل 19.46 جنيه للشراء، وفق نهاية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 9 مايو.

كما سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 19.36 جنيه للشراء، مقابل 19.58 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك مصر 19.56 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.55 جنيه للبيع مقابل 19.41 جنيه للشراء، في نهاية تعاملات اليوم.