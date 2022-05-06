أستاذ اقتصاد يحذر من شائعات رفع سعر الدولار: أزمة تم تجاوزها في 2018

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إنّ رفع سعر الفائدة الأمريكية حدثا سيؤثر في اقتصاد دول العالم كله، موضحًا أنّ هذا الأمر تكرر في عام 2018 وحدثت أزمة شبيهة بما يجري الآن، إذ خرجت الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، وكانت مصر من ضمن الدول التي تضررت، لكن الأزمة مرت بسلام واستطاع البنك المركزي تغطية الفجوة.

سر خروج الأموال الساخنة من الأسواق

وأشار «العمدة» إلى أن الحديث عن زيادة أو تقليل سعر الفائدة في مصر أو الأمر نفسه بالنسبة لـ سعر الدولار شائعات: «سعر الدولار قد يزيد بسبب هذا النوع من الشائعات وليس زيادة سعر الفائدة، فالشائعات مؤثرة في هذا الصدد».

وأضاف «العمدة» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ سعر الفائدة الأمريكي عندما يزيد عن الدولار يزداد العائد، وهو ما يفسر خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة التي تستثمر في أدوات الدين.

ضرورة تطوير سوق المال المصري

وتابع أن الأموال الساخنة هي الاستثمارات غير المباشرة، والتي تدخل وتخرج من الدول بسرعة لأنها لا تحتاج إلى مجهود كبير أو إجراءات كثيرة، مثل الأسهم والسندات وأذون الخزانة، أي في أسواق المال، وهو ما يؤكد أهمية أسواق المال في أي دولة، وبخاصة الأسواق الناشئة لأنها تكون من مصادر التمويل وتجذب عملة أجنبية قد تصل إلى عشرات مليارات دولار.

وشدد أستاذ الاقتصاد السياسي، على ضرورة تطوير سوق المال والبورصة المصرية لجذب الأموال الساخنة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع أي أزمة.