مصرع طفل سقط من سلم الدور الثالث وإصابة 4 في انقلاب سيارة بترعة بأسيوط

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الدور الثالث بمنزلهم بالعزبة المستجدة التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من مستشفى ساحل سليم المركزي بوصول جثة لطفل يبلغ من العمر سنتين إلى مشرحة المستشفى جثة هامدة إثر سقوطه من علو وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة

وبانتقال قوات الشرطة وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لطفل يدعى محمد أحمد حربي، وعمره عامان، مقيم بقرية «النزلة المستجدة» التابعة للمركز، وذلك نتيجة سقوطه من سلم الدور الثالث.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الساحل تحت تصرف النيابة وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة في أسيوط

ومن جانب آخر، تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة فرعية دائرة المركز من الناحية القبلية ووقوع مصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب السيارة رقم 1389 ي ع ر، بترعة فرعية بمركز البداري الناحية القبلية.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز عن أن السبب وراء وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها ووقع الحادث الذي نتج عنه إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى البداري بمعرفة الأهالي، وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.