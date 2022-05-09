صرف 3.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة فى «الأقصر»

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن صرف مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، منحة عيدى العمال والفطر لـ3285 عاملاً غير منتظم مسجلاً بالمديرية، بإجمالى 3 ملايين و285 ألف جنيه، فضلاً عن صرف منح لهذه الفئة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 8 منح مواليد بـ16 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لإجراء عمليات جراحية صغرى وكبرى لـ4 عمال بإجمالى 8000 جنيه.

وقال الوزير فى بيان اليوم، إن المديرية عينت 427 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية الذين بلغ عددهم 801 شاب.

وتلقى الوزير تقريراً من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضى، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 250 منشأة دورى وحملات، ما أسفر عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكويين.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 164 منشأة، وإعادة التفتيش على 269 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 26 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ111 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها، واستيفاء 53 منشأة.