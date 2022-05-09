3 ساعات رعب وسط النيران.. حريق يحول مخزنا بمنشأة القناطر لـ«كوم رماد» 

منذ الوهلة الأولى لرؤية ألسنة النيران تخرج من فوهة مخزن أجهزة كهربائية، موجود في قرية أم دينار التابعة لدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، هرول الأهالي مسرعين لتهدئة النيران، قبل وصولها إلى الأماكن المجاورة، ليظل الحريق مشتعلا بالمكان، ليلتهم محتوياته بالكامل، ويتسبب في خسائر تقدر بمليون جنيه.

3 ساعات في محاصرة النيران

جهود رجال الحماية المدنية بالجيزة، ظلت قرابة 3 ساعات للسيطرة على الحريق الهائل، الذي طال جدران مخزن أجهزة كهربائية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن ماسا كهربائيا أدى لاشتعال الحريق، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير بشأن الحريق.

شهود العيان يروون لحظات الرعب

«الوطن» انتقلت إلى مكان الحريق، لتكشف تفاصيل ساعات الرعب الذي عاشه الأهالي، كان من بينهم «حمادة. م» أحد شهود العيان، الذي روى أن اشتعال النيران بدأ في المخزن من الخلف، وامتد إلى جوانب المكان والأجهزة الموجودة، وأبلغنا رجال الحماية المدنية التي وصلت وبذلت جهدا كبيرا في محاولة إخماد الحريق، وأن الحريق تسبب في سقوط الأسقف والجدران، وحول الأجهزة لكوم رماد.

وأضاف خلال البث المباشر، أن الأهالي حاولوا نقل الأجهزة قبل التهامها من النيران، لكن كانت النيران مشتعلة بكثافة في المكان، وأصيب بجروح في الرأس نتيجة سقوط سقف المخزن عليه، والثلاجات نتج عنها انفجار في المواتير فضلا عن غاز الفريون، الجميع كان يحاول دخول المكان بمساعدة رجال الحماية المدنية من كثرة النيران وتصاعد الأدخنة، وتم السيطرة على الحريق بعد جهد كبير.

بلاغ للأجهزة الأمنية بالحريق

ترجع تفاصيل الواقعة فور ورود بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر، باشتعال حريق بمخزن في قرية أم دينار بمنشأة القناطر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده، وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمخزن أجهزة كهربائية، وأسفر عن خسائر قيمتها مليون جنيه، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لإعداد تقرير بشأن الحريق.