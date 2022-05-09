نيابة بنها تنتدب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بـ«الحرس الوطني»

أمرت جهات التحقيق في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي لمعاينة حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة «الحرس الوطني»، بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، من خلال الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، منعت امتداد ألسنة اللهب للشقق المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بنشوب حريق في شقة ببنها

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد نشوب حريق في إحدى الشقق السكنية ضمن «بلوك أ»، في المساكن الشعبية، التابعة لمجلس مدينة بنها، بمنطقة «الحرس الوطني»، دائرة قسم شرطة أول بنها.

حريق محدود بالشقة دون إصابات

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق محدود داخل الشقة، حيث التهمت النيران بعض الأثاث القديم ومحتويات الشقة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد الحريق، دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة، دون إصابات أو خسائر بشرية، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إخماد حريقين بشبرا والقناطر الخيرية

وتمكنت قوات الاطفاء والحماية المدنية بمحافظة القليويية، في وقت سابق، من السيطرة على حريقين اندلع أحدهما أعلى سطح أحد المنازل بمنطقة شبرا الخيمة، بينما اندلع الثاني في منزل قديم بالقناطر الخيرية، ولم يسفرا عن أي خسائر بشرية، وتم تحرير محضرين بالواقعيتن على حدة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من غرفة عمليات المحافظة بوقوع حريقين في القناطر الخيرية وشبرا الخيمة، وبالمعاينة تبين أن الحريق الأول اندلع في منزل قديم داخل الحيز العمراني لقرية «سندبيس»، دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، به أثاث قديم للإتجار فيه، ولا توجد خسائر بشرية.

كما تبين أن الحريق الثاني اندلع أعلى سطح منزل ملك المواطن «عبد الباسط عبد الرحمن»، في «شارع 13»، من شارع «الشعراوي القديم»، بمنطقة «أرض عبد الكريم نصر»، وتمت السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية، دون أي إصابات أو خسائر بشرية.