حسن المستكاوي: بيان «الكاف» بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا «نكتة»

استنكر الناقد الرياضي حسن المستكاوي بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بشأن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ تضمن البيان، أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ستقام في المغرب، يوم 30 مايو الجاري، قائلا: «اتحاد متلخبط، وغير قادر على إدارة المسابقات بشكل جيد، لأسباب كثيرة، أولها أنه كان من الواجب عند إجراء القرعة قبل ستة أشهر، أن يتم تحديد مكان النهائي، وهذا أمر ضروري، إذا كان عاوز يقلد أوروبا».

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقلد أوروبا في كل شيء إلا الصح

أضاف «المستكاوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحاول تقليد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في كل شيء عدا الأمور الصحيحة أو الأمور الضرورية، «إما مش بيقلدها أو بيقلدها بشكل خاطئ»، موضحًا أن الحديث في بيان الكاف حول أن السنغال والمغرب، قد تقدمتا لاستضافة المباراة النهائية، وانسحبت السنغال في النهاية أمر يُشبه «نكتة».

مصر ستلعب أمام غينيا 2 يونيو

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن النكتة الثانية تكمن في رغبة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو الجاري، لذلك جعل المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو، «رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عاوز يروح باريس الأول، وبالتالي عندنا مشكلة في إن مصر ستلعب أمام غنيا في يوم 2 يونيو، وفي نفس الوقت فيه ما يقرب من 6 أو 7 لاعيبه في المنتخب موجودين في مباراة 30 مايو».

بيان الكاف

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة، بدلاً من النهائي المعتاد ذهاب وإياب، في المغرب يوم 30 مايو الحالي.

وأعلن الكاف أنه تلقى عرضًا من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ومن الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم لاستضافة نهائي البطولة لكرة القدم 2022، وسحب الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد ذلك عرضه.