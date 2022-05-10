هشام إسماعيل: رد فعل الجمهور على أداء شخصية البلتاجي فاق توقعاتي

قال الفنان هشام إسماعيل، إنه يتابع مسلسل الاختيار منذ الجزء الأول، الذي استعرض بطولات الجيش والشرطة والتاريخ المصري المعاصر، «بتمنى الاختيار في باقي أجزاءه يستعرض التاريخ المصري بكل عصوره لأنه بقى اختيار الأسرة المصرية، وكان طموحي أني اتواجد في المسلسل».

إسماعيل: سعيد باختياري في المسلسل لأني من جمهوره

أوضح إسماعيل خلال استضافته ببرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إنجي القاضي، أنه خلال متابعته مسلسل الاختيار وجد أن مشاركته ستكون إضافة إلى أن تواصلت معه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعرضت عليه دور البلتاجي فقبل الدور على الفور، «سعيد باختياري في المسلسل لأني من جمهوره، وبحثت عن كل تصاريح البلتاجي وحركاته في اللقاءات التلفزيونية المختلفة بمراحله المختلفة وربطتها بالأحداث السياسية وفقا للتواريخ إلى أن تمكنت من أداء الشخصية».

الجماعة والبلتاجي

وأشار إسماعيل إلى أن شخصية البلتاجي تدعم فكرة وجوده داخل الجماعة، وأن الجماعة هي محور الكون وما سواها غير موجود في الأصل بالنسبة له، وهو طامع كبير في السلطة وتمتلكه السعادة بالمناصب منذ يناير 2011، إلى أن كشف الشعب حقيقتهم.

وتابع الفنان هشام إسماعيل، أنه خلال التصوير بدأ الدخول في الحكاية بعد ما رأى فريق العمل مرتدي الملابس والميك اب، «حسيت أن الدنيا رجعت بينا تاني، ورد فعل الجمهور على أدائي لشخصية محمد البلتاجي كان كبير وفاق توقعاتي»، مختتمًا بقوله «الدور ما زال بيأثر في طريقة كلامي بالفحصى، والسرعة حتى الآن».