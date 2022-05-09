هشام إسماعيل عن كواليس دوره في مسلسل «أحلام سعيدة»: الرجل مش محفظة وبس

تحدث الفنان هشام إسماعيل عن كواليس شخصيته في مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة الفنانة يسرا، الذي عرض في السباق الرمضاني السابق 2022، إذ جسد دور زوج الفنانة انتصار ضمن أحداث العمل.

وقال هشام إسماعيل، خلال لقائه في برنامج «It's Show Time» المذاع على شاشة قناة «الحياة»: «أنسي راجل مصري لطيف جدا كان شغال في الدعاية والإعلان، خريج فنون تطبيقية وراجل يعني لذيذ وكرييتف، بس في نفس الوقت بعد كورونا بقا قاعد في البيت زي ناس كتير، لكن مراته مدرسة وبقت مستمرة في شغلها».

هشام إسماعيل: شخصية أنسي «لذيذة» و«بيتوتية»

وأضاف: «أنسي بدأ يتعايش مع إن مراته هي اللي بتشتغل وهو اللي قاعد في البيت، وهو اللي بيطبخ وبقا راجل بيتوتي، بس في نفس الوقت جواه غضاضة إنه مش راجل البيت، وشخصية انتصار بتحاول تفكره إنها هي اللي بقت الليدر وبتصرف على البيت ودا بيوتره ويعصبه جدا».

وأشار «إسماعيل»، إلى أن الهدف الأساسي من الدور ، التأكيد على أن هناك حياة متكاملة وأسرة بينهما وأساسها ليس الأموال فقط، قائلًا: «بنحاول نوصل من كلام المؤلفة والمخرجة هالة خليل أن الرجل مش محفظة والفكرة مش في الفلوس بس لا فيه عيشة وفيه حياة كاملة إحنا عايشينها وأسرة».

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيد بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، هشام إسماعيل، محمد أوتاكا، نور محمود، هشام عاشور، جيهان الشماشرجي، داليا شوقي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.