هشام إسماعيل: شخصية فزاع ثبتت في أذهان الناس «زي المقررات الدراسية»

قال الفنان هشام إسماعيل، الذي جسد شخصية «فزاع» في مسلسل الكبير أوي 6، وأحد المشاركين في كل أجزائه، إن عمر الشخصية مرتبط بتطورها وأن تبقى عالقة في الأذهان وقلوب المشاهدين، موضحًا أنه من حسن الحظ أنه بدأ في التعاون مع الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي قبل الجزء الأول من مسلسل الكبير أوي، في فيلم «طير إنت»، وتعاون مع الفنان محمد سلام في مسرحية « قهوة سادة».

الكبير 1 و2 كتبا بشكل شديد التميز

وأضاف «إسماعيل»، خلال حواره في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «أون»، أن هذا الأمر ساعدهم على تخطي الكثير من العقبات من خلال إدراك عقلية وطبيعة هذه الكوميديا وهو التقمص الشديد للشخصية عبر الجدية التامة والموقف الهزلي، وهذا ما جرى تطبيقه في «الكبير أوي» عبر أجواء الصعيد والموقف الهزلي الكوميدي في النهاية، «الكبير في موسميه الأول والثاني تم كتابتهما بشكل شديد التميز وإتقان شديد ولم أبذل فيهما جهدا كبيرا سوى في بعض الإفيهات مثل «أمر جنابك» وغيرها.

شخصية فزاع تجاوزت فكرة الثبات الموسمي

وحول الجزء السادس وارتباط المشاهدين بشخصية فزاع، مقارنة بشخصية محمد البلتاجي التي قدمها في «الاختيار 3» وشخصية أنسي في «أحلام سعيدة»، قال الفنان هشام إسماعيل: «الناس بتقلي في الشارع يا أنسي، لأن شخصية فزاع تجاوزت فكرة الثبات الموسمي وأصبحت شأنها شأن المقررات الدراسية، وأصبحت راسخة».