إصابة 3 أشخاص إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في كرداسة

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة أن مشاجرة بين أفراد من عائلتين بسبب خلافات الجيرة، أدت إلى إصابة 3 أشخاص، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.

بلاغ لمركز شرطة كرداسة

تلقى المقدم معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، تبادل خلالها الطرفان الاعتداء، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

مقتل ميكانيكي علي يد عشيقته وزوجها بكرداسة

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة من كشف لغز العثور علي جثة «ميكانيكي» داخل منزله بدائرة قسم شرطة كرداسة، وبالمعاينة تبين قطع العضو الذكري للمجني عليه، كما تبين أنه تعرض للصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من الجسم، ودلت التحريات بأن عشيقة المجني عليه وزوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب رفض المجني عليها إنهاء العلاقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وكان مأمور قسم شرطة كرداسة، تلقى بلاغا من ربة منزل، بالعثور علي شقيقها مقتولا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «ميكانيكي»، 58 سنة، وبالفحص تبين قطع عضوه الذكري، كما تبين وجود آثار تعذيب بالكهرباء في الأماكن الحساسة من جسده، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.