سانت كاترين تستقبل 2000 سائح في 24 ساعة.. وإقبال كبير على صعود جبل موسى

تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، انتعاشة سياحية بدأت قبل عيد الفطر المبارك ومستمرة حتى الآن، حيث استقبلت المدينة نحو 2000 سائح من مختلف الجنسيات قاموا بزيارة المدينة خلال رحلة اليوم الواحد للمبيت فوق قمة جبل موسى، وزيارة دير سانت كاترين.

وقال اللواء خيري حسين، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم، إن المدينة تشهد توافد آلاف السياح يوميا من مختلف الدول بينهم مصريين وعرب، موضحا أن المدينة استقبلت ما يقرب من 20 ألف سائح خلال أسبوع.

فتح دير سانت كاترين أمام السياح

وأكد رئيس مدينة سانت، أنه يقوم يوميا بمتابعة الوفود السياحية التي تأتي إلى المدينة، موضحا أنه قام بجولة صباح اليوم الأحد، يرافقه اللواء طلعت العناني مساعد المحافظ لمدينة سانت كاترين، حيث قام بزيارة دير سانت كاترين ومتابعة وصول ومغادرة الوفود السياحية.

وأضاف أن مدينة سانت كاترين تتميز بوجود روحانيات وآثار تاريخية ودينية لا توجد في العالم، موضحا أن دير سانت كاترين مفتوح من الصباح أمام السياح، حيث يجري فتح الدير في الساعة 9 صباحا أمام السياح القادمين من رحلة الصعود إلى جبل موسى، لمشاهدة كنيسة التجلي وبئر موسى والشجرة المعلقة.

مشروع التجلي الأعظم

وأكد اللواء خيري حسين، أن مشروع التجلي الأعظم الذي يجري تنفيذه في مدينة سانت كاترين سيساعد على مضاعفة الأعداد السياحية التي تأتي إلى المدينة، حيث يجري تنفيذ 14 مشروعا ما بين مشروعات سياحية وخدمية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تنقل المدينة إلى العالمية، خاصة أن كل المشروعات راعت البعد الديني والتاريخي لسانت كاترين.

وقال إن مشروع التجلي الأعظم سيجري الانتهاء منه هذا العام، لتصبح سانت كاترين واحدة من أهم المدن السياحية العالمية على مستوى العالم لما لها من روحانيات.