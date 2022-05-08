فيلم قصير عن أحمد حلاوة.. وابنته: طرحه في ذكرى ميلاده

قررت أسرة الفنان أحمد حلاوة، الذي توفي في شهر مارس الماضي متأثرًا بفيروس كورونا، تحضير فيلم قصير عنه من خلال الاستعانة بأصدقائه وتلاميذه، ومطالبتهم بتسجيل مقاطع تحكي ذكرياتهم معه؛ تمهيدًا لنشره بالتزامن مع ذكرى عيد ميلاده الأولى بعد الرحيل، التي توافق يوم 17 مايو من الشهر الجاري.

فيلم قصير عن أحمد حلاوة

وكتبت ابنة أحمد حلاوة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «بابا عيد ميلاده يوم الاثنين 17 مايو، عيدك في الجنة يا حبيبي، فكرت في الهدية اللي ممكن أهاديه بيها السنة دي».

مقاطع مصورة أو صوتية

وأضافت: «خطر ببالي فكرة عايزة أنفذها بمساعدتكم، عايزة كل شخص ليه موقف أو ذكرى مع أبويا يسجل الموقف ده وهو بيحكيه صوت وصورة أو حتى صوت فقط ويبعتهولي على الخاص».

وشرحت الغرض من الفكرة بقولها: «بجمع التسجيلات والفيديوهات دي في فيلم قصير عن والدي، ويا ريت لو حد شاطر في المونتاچ وحابب ويقدر يساعدني في الموضوع ده يتواصل معايا هكون شاكرة ليه جدًا، وأشكركم جميعًا مقدمًا».

وفاة الفنان أحمد حلاوة

وتوفي الفنان أحمد حلاوة، في 25 مارس الماضي، إثر إصابته بـ فيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، ودخل على إثره مستشفى العزل، وتدهورت حالته الصحية وفقد النطق ودخل في غيبوبة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقبل وفاته انتهى من تصوير مشاهده في فيلم الجواهرجي، مع محمد هنيدي ومنى زكي، تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري، والمقرر عرضه ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى 2022.