صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 29 شابا بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، صرفت منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالي 5 ملايين و996 ألف جنيه لـ5996 عاملا المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

منح العمالة غير المنتظمة

ولفت الوزير إلى أنّ المديرية صرفت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، منحا لتلك الفئة بلغت 47 ألفا و226 جنيها لـ32 عاملا من المسجلين، فضلا عن تعيين 29 شابا، منهم «قادر باختلاف» بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 83 من راغبي العمل، وتوفير 22 فرصة عمل.

وقال أحمد حسين طليب، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال أبريل الماضي، إنّ المديرية استخرجت 15 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فتلقت 28 شكوى عمالية، أُحيلت شكوى منها للقضاء، و27 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال تفتيش العمل نوه مدير المديرية بأنّها فتشت على 318 منشأة دوري وحملات، فضلا عن شن 11 حملة تفتيش ليلية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية انتهت من التفتيش على 45 منشأة، وإعادة التفتيش على 78 منشأة، أسفر عن تحرير 30 محضرا، وشن حملة تفتيشية، وعمل 15 قياس ميدانية ، وبحث شكوى ، ومنح 3 تراخيص.

مهنتك مستقبلك

أما في مجال التدريب المهني، انتهت من دورة تدريبية على مهنة إصلاح وصيانة التليفون المحمول لـ15 متدربا ومتدربة بمركز التدريب بالتنسيق مع إدارة الصناعات الحرفية بالمحافظة، والانتهاء من دورة تدريبية لـ15 متدربا ومتدربة من ذوي القدرات الخاصة على مهنة صيانة المحمول بمركز حسن حلمي، فضلا عن نقل وحدة التدريب المتنقلة من قرية الجزائر إلى قرية فلسطين ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، جرى متابعة 120 من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.