شركة الكهرباء تفتح باب التقديم للتدريب الصيفي.. تعرف على الشروط والتخصصات

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن بدء قبول طلبات الراغبين في المشاركة بالتدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية، خلال فترة الإجازة الصيفية، المقررة نهاية الشهر المقبل.

ووضعت شركة الكهرباء، عددا من القواعد والشروط، الخاصة بالقبول في البرنامج الصيفي، حسب منشور رسمي لها على موقعها، وتتضمن التخصصات المطلوبة للمشاركة في التدريب، للعام الدراسي 2021-2022.

التخصصات المطلوبة

- طلبة كليات الهندسة بالجامعة المصرية.

- طلبة المعاهد العليا.

الشروط المحددة لقبول الطلاب في التدريب الصيفي

- مدة التدريب 18 يوما فقط، بمجموع 90 ساعة «ثلاث أسابيع».

- التدريب سيكون خلال أشهر «يوليو، أغسطس، سبتمبر».

- يتم تدريب طلبة الجامعات والمعاهد، تخصصات «هندسة القوي وآلات كهربائية»، لجميع السنوات الدراسية، فيما عدا طلبة السنوات النهائية، حيث يعدو من الخريجين.

- يتم التدريب بمقر شركة توزيع الكهرباء، بشارع «شيكولاني»، ومقر الديوان العام للشركة بمدينة نصر، وورش المحولات بمنطقة الطوب الرملي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمواقع العمل المختلفة.

رسوم المشاركة في التدريب الصيفي

- الطلبة من الجامعات والمعاهد العليا الحكومية، مبلغ 200 جنيه.

- الطلبة من الجامعات والمعاهد العليا الخاصة مبلغ 500 جنيه.

إجراءات تقديم الطلبات والتسجيل

يتقدم الطالب الراغب في المشاركة بالبرنامج التدريبي، الذي تنطبق عليه الشروط الموضحة سابقا، بخطاب رسمي معتمد ومختوم من الكلية أو المعهد، على أن يتضمن البيانات التالية:

- اسم الطالب رباعيا، التخصص الدراسي، رقم الموبيل الخاص به.

- محل إقامة الطالب، كما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي «وجهين».

- تقدم الطلبات بمقر الديوان العام للشركة، والكائن بـ 2 طريق النصر بجوار قسم أول مدينة نصر.

- يتم تقسيم الطلبة إلى ثلاث مجموعات، خلال أشهر الصيف الثلاثة، وذلك حرصا من الشركة على سلامة الطلاب المشاركين، واتباع الاجراءات الاحترازية الموضوعة بسبب فيروس كورونا.