إنشاء وتطوير 5 موزعات كهرباء في مراكز الشرقية بـ216.5 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط بقرية الصالحية القديمة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس ومدينة صان الحجر التابعين لقطاع كهرباء شمال الشرقية، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في الإرتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين إستقرار التيار الكهربي.

إنشاء وتطوير 5 موزعات جهد متوسط

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 5 موزعات جهد متوسط بمراكز ومدن (الزقازيق – أبو حماد – فاقوس - كفر صقر- صان الحجر ) بتكلفة 216 مليون و 580 ألف جنيه، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير إحتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي.

إلزام الشركات المنفذة بمراعاة الجودة في العمل

وشدد محافظ الشرقية على رئيس قطاعات الكهرباء الشرقية بإلزام الشركات المنفذة بمراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، لسرعة استكمال المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

الارتقاء بخدمات الكهرباء

من جانبه، أشار المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء احتياطي لضمان استمرار التغذية واستقرار التيار الكهربي بمدينة صان الحجر بتكلفة 16 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 100 % والإنشاءات المدنية 100% والتركيبات 90 % وكذلك أعمال إنشاء موزع كهرباء الجهد المتوسط بقرية الصالحية القديمة بمركز فاقوس بتكلفة 100 مليون جنيه حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال المدنية 25% والشبكات 70%، وجاري تكثيف الأعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لتقديم خدمة جيدة للمواطنين والإرتقاء بخدمات الكهرباء بنطاق المحافظة.