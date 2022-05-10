المالية تخطط للانتهاء من ميكنة مرتبات العاملين بالدولة بنهاية 2022

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أنّ الوزارة تتجه لضغط الجدول الزمني، للانتهاء من تطبيق منظومة ميكنة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالجهات الإدارية للدولة بنهاية 2022 عبر نظام Payroll بوحدات الجهاز الإداري، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، التي بدأ تطبيقها بالجهات المقرر انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، بما يُسهم في تعزيز التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى وفقًا لرؤية «مصر 2030»، ويُساعد في حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

ضريبة كسب العمل والتأمينات

أضاف الوزير، أنّ المنظومة الجديدة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات «ضريبة كسب العمل والتأمينات»، على نحو يُسهم في تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل.

منظومة Payroll

وأوضح أنّنا نستهدف التكامل الإلكتروني لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة Payroll، مع منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكتروني GPS، ترسيخًا للحوكمة وتحقيقًا للشفافية.

وقال محمد عبدالفتاح، مساعد الوزير لشؤون الموازنة، إنّه جرى تطبيق منظومة «Payroll» في 283 جهة إدارية بكفاءة وفعالية، منها: 64 جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، و205 جهات من الإدارة المحلية، و14 جهة أخرى، موضحًا أنّه تم عقد ورش عمل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بالتنسيق مع بعض الوزارات لشرح المنظومة الجديدة، وإبراز مدى أهميتها.

وأضاف أنّ وزارة المالية أعدت بالتعاون مع شركة «إي. فاينانس» دليلًا استرشاديًا للمتدربين على منظومة «Payroll»، حيث جرى تدريب نحو ألف و189 موظفًا من العاملين المختصين بإدخال البيانات وموظفي الاستحقاقات بالجهات الإدارية، و263 ممثلًا عن وزارة المالية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنّنا مستمرون في تقديم الدعم الفني والرد على أي استفسارات وتذليل أي عقبات تتكشف على أرض الواقع أثناء التنفيذ الفعلي.