توجيه عاجل من «التعليم» بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2022

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بورقة امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، موضحة أن امتحانات الإعدادية تعقد بالطرق التقليدية مثلما كانت عليه قبل جائحة كورونا حيث تعقد ورقياً في المدارس وتختلف من مديرية لأخرى ويتم وضعها من قبل موجهي العموم بكل مديرية.

وشددت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لها إجابة واحدة ومحددة وصحيحة بعيدة عن الاحتمالات وأن تتضمن جزئيات الأسئلة في السؤال الواحد أكثر من وحدة من وحدات المقرر الدراسي حتى في الصفين الأول والثاني الإعدادي.

وشددت وزارة التربية والتعليم بضرورة أن تشمل أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بوحدات المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني بفصليه الأول والثاني للصفوف الثلاثة، الأول والثاني والثالث الإعدادي، طبعة 2021-2022 ومراعاة زمن الإجابة على الورقة الامتحانية شاملة وقت المراجعة.

ضوابط الأسئلة الموضوعية والمقالية في الامتحانات

وأكدت الوزارة عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد، موضحة أنواع الأسئلة المتضمنة بالورقة الامتحانية وهي الأسئلة الموضوعية وتشمل الاختيار من متعدد والصواب والخطأ والمزاوجة والإكمال المقيد وإعادة الترتيب وصوب ما تحته خط واكتب المصطلح العلمي واستخرج الكلمة المختلفة ثم اربط بين باقي الكلمات ولمن تنسب الأعمال التالية.

ونوهت إلى أن الأسئلة المقالية تشمل «الشرح، والوصف، والتفسير، واذكر السبب، وماذا يحدث لو، والتوضيح، وما وظيفة، والمقارنة، والتصنيف» ولا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعلومات، وبالنسبة للاختبار المترجم لطلاب مدارس اللغات توضع الأسئلة والمصطلحات من الكتاب المدرسي المترجم بنفس الأسلوب وألا تتم ترجمة حرفية إلى اللغة المقابلة مباشرة.